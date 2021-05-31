Египет снял карантинные ограничения с работы ресторанов

Детали

С 1 июня магазины и торговые центры смогут работать до 23:00, а кафе и рестораны будут принимать посетителей до 01:00. Ранее, 6 мая, в стране ввели ограничения на работу магазинов и кафе, они должны были закрываться в 21:00.

Цитата

“Завершаем вакцинировать других работников туристического сектора. Премьер-министр распорядился как можно быстрее полностью прививать население курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх ”, - отметила министр здравоохранения страны Хала Зайед.

Сейчас в Египте вакцинировали 2,1 млн граждан, еще половину граждан собираются вакцинировать в течение года.

Напомним

Кабинет министров Египта объявил о продлении до конца мая мер по борьбе с коронавируса, срок действия которых истекал в субботу 22 мая, но сообщил, что общественные парки и пляжи будут открыты.