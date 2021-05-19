Єгипет продовжив карантин до 31 травня, але відкриває парки і пляжі

Деталі

Заходи по боротьбі з коронавірусом включають: закриття о 21:00 магазинів, торгових центрів, кафе, ресторанів і кінотеатрів, а також заборону громадських заходів по всій країні.

Заходи безпеки були прийняті через різке збільшення числа випадків коронавірусу і числа смертей на тлі третьої хвилі пандемії.

Громадські пляжі, парки і сади звільнені від рішення про продовження карантину і будуть відкриті для громадян, які строго дотримуються запобіжних заходів проти коронавірусу, йдеться в заяві кабінету міністрів Єгипту.

Прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі також продовжив рішення про скорочення відвідуваності державних адміністративних службовців.

Прем'єр-міністр також розпорядився розширити національну програму вакцинації працівників усіх туристичних установ по всій країні, особливо після вакцинації працівників туризму в провінціях Червоне море і Південний Синай.

Профілактичні заходи також будуть строго застосовуватися під час іспитів, які будуть проводитися пізніше, говориться в повідомленні.

Учням міжнародних шкіл дозволять відвідувати заняття тільки до кінця травня. Потім з червня навчальний процес буде продовжений онлайн.

Доповнення

Єгипет уклав контракт на отримання 20 мільйонів доз російської вакцини Sputnik V, сказав голова Об'єднаного управління медичних закупівель Баха ад-Дін Зідан.

Зідан зазначив, що дози будуть надходити партіями до кінця року.

Країна також уклала контракт з Johnson&Johnson на отримання ще 20 мільйонів доз вакцини компанії, додав Зідан.

З кінця квітня в Єгипті спостерігається сплеск нових щоденних випадків захворювання, реєструється більше 1000 випадків щодня. Однак міністр охорони здоров'я Хала Заїд підтвердила в цьому місяці, що ситуація з коронавірусом в країні залишається стабільною.

На даний момент загальна кількість випадків зараження COVID-19 в Єгипті досягло 248 078, в тому числі 14 441 осіб зі смертельним результатом.

Єгипет почав свою кампанію масової вакцинації населення в березні з використанням вакцин Sinopharm і AstraZeneca. Країна почала вакцинацію в січні шляхом вакцинації відповідних груп та медичного персоналу в лікарнях, призначених для лікування коронавірусу.

На даний момент в Єгипті вакциновано близько 1,5 мільйона громадян.

Єгипет відкрив 376 центрів вакцинації по всій країні.

Єгипет отримає 500 000 доз Sinopharm в найближчі дні, в результаті чого запас цієї вакцини в країні перевищить 2,5 мільйона доз.

Крім того, за словами Зідана, очікується, що протягом першого тижня червня країна отримає 1,9 мільйона доз вакцини AstraZeneca через Глобальний доступ до вакцин проти COVID-19 (COVAX).

За словами Зідана, це збільшить запас вакцини AstraZeneca в країні до більш ніж 5,2 мільйона доз.

Раніше на цьому тижні Зідан також повідомив про плани по виробництву вакцини AstraZeneca в Єгипті в майбутньому.