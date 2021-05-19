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Египет продолжил карантин до 31 мая, но открывает парки и пляжи

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Кабинет министров Египта объявил в среду о продлении до конца мая мер по борьбе с коронавирусом, срок действия которых истекал в субботу 22 мая, но сообщил, что общественные парки и пляжи будут открыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ahram Online.

Египет продолжил карантин до 31 мая, но открывает парки и пляжи

Детали

Мероприятия по борьбе с коронавирусом включают: закрытие в 21:00 магазинов, торговых центров, кафе, ресторанов и кинотеатров, а также запрет общественных мероприятий по всей стране.

Меры безопасности были приняты из-за резкого увеличения числа случаев коронавируса и числа смертей на фоне третьей волны пандемии.

Общественные пляжи, парки и сады освобождены от решения о продлении карантина и будут открыты для граждан, которые строго придерживаются мер против коронавируса, говорится в заявлении кабинета министров Египта.

Премьер-министр Мостафа Мадбули также продлил решение о сокращении посещаемости государственных административных служащих.

Премьер-министр также распорядился расширить национальную программу вакцинации работников всех туристических учреждений по всей стране, особенно после вакцинации работников туризма в провинциях Красное море и Южный Синай.

Профилактические мероприятия также будут строго применяться во время экзаменов, которые будут проводиться позже, говорится в сообщении.

Ученикам международных школ позволят заниматься только до конца мая. Затем с июня учебный процесс будет продлен онлайн.

Дополнение

Египет заключил контракт на получение 20 млн доз российской вакцины Sputnik V, сказал глава Объединенного управления медицинских закупок Баха ад-Дин Зидан.

Зидан отметил, что дозы будут поступать партиями до конца года.

Страна также заключила контракт с Johnson&Johnson на получение еще 20 млн доз вакцины компании, добавил Зидан.

С конца апреля в Египте наблюдается всплеск новых ежедневных случаев заболевания, регистрируется более 1000 случаев в день. Однако министр здравоохранения Хала Заид подтвердила в этом месяце, что ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной.

На данный момент общее количество случаев заражения COVID-19 в Египте достигло 248 078, в том числе 14 441 человек со смертельным исходом.

Египет начал свою кампанию массовой вакцинации населения в марте с использованием вакцин Sinopharm и AstraZeneca. Страна начала вакцинацию в январе путем вакцинации соответствующих групп и медицинского персонала в больницах, предназначенных для лечения коронавируса.

На данный момент в Египте вакцинировано около 1,5 миллиона граждан.

Египет открыл 376 центров вакцинации по всей стране.

Египет получит 500 тыс доз Sinopharm в ближайшие дни, в результате чего запас этой вакцины в стране превысит 2,5 миллиона доз.

Кроме того, по словам Зидана, ожидается, что в течение первой недели июня страна получит 1,9 миллиона доз вакцины AstraZeneca через Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19 (COVAX).

По словам Зидана, это увеличит запас вакцины AstraZeneca в стране до более чем 5,2 миллиона доз.

Ранее на этой неделе Зидан также сообщил о планах по производству вакцины AstraZeneca в Египте в будущем.

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