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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Єгипет зняв карантинні обмеження з роботи ресторанів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Єгипет знімає усі карантинні обмеження на роботу ресторанів та торгових центрів з 1 червня. Про це пише УНН з посиланням на Ahram Online.

Єгипет зняв карантинні обмеження з роботи ресторанів

Деталі

З 1 червня магазини і торгові центри зможуть працювати до 23:00, а кафе і ресторани прийматимуть відвідувачів до 01:00. Раніше, 6 травня, в країні ввели обмеження на роботу магазинів і кафе, вони повинні були закриватися о 21:00.

Цитата

“Завершуємо вакцинувати інших працівників туристичного сектору. Прем’єр-міністр розпорядився якнайшвидше повністю щепити населення курортних міст Хургада і Шарм-еш-Шейх”, — відзначила міністр охорони здоров’я країни Хала Зайєд.

Наразі у Єгипті вакцинували 2,1 млн громадян, ще половину громадян збираються вакцинувати протягом року.

Нагадаємо

Кабінет міністрів Єгипту оголосив про продовження до кінця травня заходів по боротьбі з коронавірусом, термін дії яких закінчувався в суботу 22 травня, але повідомив, що громадські парки і пляжі будуть відкриті.

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