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Египет ищет альтернативу зерну из рф: хотят закупить пшеницу в Казахстане

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Египте ищут дешевую альтернативу зерну из россии, которая поставляет пшеницу в Египет с прошлого года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Египет является крупнейшим покупателем пшеницы во всем мире, который пытается уменьшить свои расходы на импорт, поскольку борется с дефицитом иностранной валюты, что заставило его отложить платежи за пшеницу.

По данным Reuters, переговоры по кредитному соглашению для закупок пшеницы у Казахстана находятся на начальной стадии. Также ведутся переговоры по цене и количеству пшеницы.

В частности Главное управление по поставкам товаров (GASC) ведет переговоры о цене, которая может быть ниже неофициальной минимальной цены, установленной российским правительством, которая, как полагают, была установлена на тендере на уровне 270 долларов США за метрическую тонну.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства россии недавно помешало частной продаже 480 000 тонн российской пшеницы в Египет, видимо, из-за того, что она была продана ниже минимальной цены, сообщили трейдеры Reuters.

Пшеница теперь будет поставляться из других стран, таких как Франция и Болгария, добавили они.

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