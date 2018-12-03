Ефремову продлили срок содержания под стражей до 31 января 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Старобельский районный суд Луганской области 14 раз продлил срок содержания под стражей бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 31 января 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Андрей Смирнов, передает УНН.
“Старобельский районный суд в 14 раз продлил содержание Александру Ефремову под стражей до 31 января 2019 года”, — отметил он в посте.
Также, по мнению адвоката: “Просто похитили человека из автомобиля скорой помощи, заблокировав его выезд, незаконно применив меры физического воздействия против работников скорой помощи и самого Ефремова. Затолкали человека в зал судебных заседаний”.
Напоминаем, Старобельский районный суд Луганской области отказался выдать разрешение на госпитализацию бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, которому стало плохо в зале суда накануне вечером.