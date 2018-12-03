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Єфремову продовжили термін тримання під вартою до 31 січня 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області 14 раз продовжив термін тримання під вартою колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 31 січня 2019 року. Про це на своїй сторінці в Facebook написав його адвокат Андрій Смірнов, передає УНН.

"Старобільський районний суд у 14 раз продовжив утримання Олександру Єфремову під вартою до 31 січня 2019 року", - зазначив він у дописі.

Також, на думку адвоката: "Просто викрали людину з автомобіля швидкої допомоги, заблокувавши його виїзд, незаконно застосувавши заходи фізичного впливу проти працівників швидкої допомоги і самого Єфремова. Заштовхали людини в зал судових засідань".

Нагадуємо, Старобільський районний суд Луганської області відмовився видати дозвіл на госпіталізацію колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якому стало погано в залі суду напередодні ввечері.

Українські Національні Новини

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