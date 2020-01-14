Единственный украинский теннисист победил на старте квалификации "AUS Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Первая ракетка мужского тенниса Украины Сергей Стаховский провел стартовый поединок на первом турнире сезона категории "Большой шлем", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Киевлянин в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии обыграл 31-го сеяного блажь Рола из Словении — 7:6 (7:3), 6:4.
В активе нашего спортсмена 8 эйсов и одна двойная ошибка против 3 эйсов в противника.
Таким образом, киевлянин уже защитил свой прошлогодний результат.
Добавим, во втором круге квалификации киевлянин встретится с 208 ракеткой мира Алехандро Табило с Чили.