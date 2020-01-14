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Єдиний український тенісист переміг на старті кваліфікації "AUS Open"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський провів стартовий поєдинок на першому турнірі сезону категорії "Великий шолом", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Киянин у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії обіграв 31-го сіяного Блажу Рола зі Словенії — 7:6 (7:3), 6:4.

В активі нашого спортсмена 8 ейсів і одна подвійна помилка проти 3 ейсів у супротивника.

Таким чином, киянин вже захистив свій минулорічний результат.

Додамо, у другому колі кваліфікації киянин зустрінеться з 208 ракеткою світу Алехандро Табіло з Чилі.

Українські Національні Новини

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