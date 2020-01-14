Єдиний український тенісист переміг на старті кваліфікації "AUS Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський провів стартовий поєдинок на першому турнірі сезону категорії "Великий шолом", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Киянин у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії обіграв 31-го сіяного Блажу Рола зі Словенії — 7:6 (7:3), 6:4.
В активі нашого спортсмена 8 ейсів і одна подвійна помилка проти 3 ейсів у супротивника.
Таким чином, киянин вже захистив свій минулорічний результат.
Додамо, у другому колі кваліфікації киянин зустрінеться з 208 ракеткою світу Алехандро Табіло з Чилі.