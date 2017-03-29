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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Единственных в США панд-близнецов выпустили в открытый вольер

Единственных в США панд-близнецов выпустили в открытый вольер

Киев • УНН

 • 14523 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Двух близнецов гигантской панды впервые выпустили в открытый вольер в зоопарке Атланты, США, чтоб узнать, готовы ли детеныши к жизни в вольере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Животные по имени Ян Лун и Кси Лун - единственные представители панд-близнецов в США, которым через неделю исполнится семь месяцев.

Близнецов-панд впервые выпустили в вольер, который имеет много искусственных препятствий для того, чтобы увидеть, как панды изучают новую среду и научились ли они лазить.

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По словам работников зоопарка, сообразительные детеныши панды сдали все "тесты" на отлично.

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