Единственных в США панд-близнецов выпустили в открытый вольер

Животные по имени Ян Лун и Кси Лун - единственные представители панд-близнецов в США, которым через неделю исполнится семь месяцев.

Близнецов-панд впервые выпустили в вольер, который имеет много искусственных препятствий для того, чтобы увидеть, как панды изучают новую среду и научились ли они лазить.

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По словам работников зоопарка, сообразительные детеныши панды сдали все "тесты" на отлично.