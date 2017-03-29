Єдиних у США панд-близнюків випустили до відкритого вольєру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Двох близнюків гігантської панди вперше випустили у відкритий вольєр в зоопарку Атланти, США, шоб дізнатися чи готові дитинчата до життя у вольєрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Тварини на ім'я Ян Лун та Ксі Лун - єдині представники панд-близнюків у США, яким через тиждень виповниться сім місяців.
Близнюків-панд уперше випустили у вольєр, який має багато штучних перешкод, для того щоб побачити, як панди вивчають нове середовище та чи навчилися вони лазити.
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За словами працівників зоопарку, кмітливі дитинчата панди здали усі "тести" на відмінно.