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Єдиних у США панд-близнюків випустили до відкритого вольєру

Київ • УНН

 • 14523 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Двох близнюків гігантської панди вперше випустили у відкритий вольєр в зоопарку Атланти, США, шоб дізнатися чи готові дитинчата до життя у вольєрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Тварини на ім'я Ян Лун та Ксі Лун - єдині представники панд-близнюків у США, яким через тиждень виповниться сім місяців.

Близнюків-панд уперше випустили у вольєр, який має багато штучних перешкод, для того щоб побачити, як панди вивчають нове середовище та чи навчилися вони лазити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гігантська панда Бао Бао переїхала з Вашингтонського зоопарку до Китаю

За словами працівників зоопарку, кмітливі дитинчата панди здали усі "тести" на відмінно.

Українські Національні Новини

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