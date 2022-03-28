ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте банка, пишет УНН.
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"ЕБРР решительно осуждает войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси", - сказано в заявлении.
Детали
Сообщается также, что банк продолжит поддерживать Украину и уже согласовал первоначальный пакет помощи в размере 2 миллиардов евро для Украины и других стран, пострадавших от войны.
Ранее
Как писал УНН, Всемирный банк 8 марта утвердил финансовый пакет в виде займов и грантов на сумму 723 миллиона долларов США для Украины.