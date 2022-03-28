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ЄБРР закриває офіси у Москві та Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську. Про це сказано в заяві, опублікованій в понеділок на сайті банку, пише УНН.

ЄБРР закриває офіси у Москві та Мінську

Цитата

"ЄБРР рішуче засуджує війну з Україною, і рішення про закриття офісів в Москві і Мінську є неминучим наслідком дій, зроблених Російською Федерацією за допомогою Білорусі", - сказано в заяві.

Деталі

Повідомляється також, що банк продовжить підтримувати Україну і вже погодив початковий пакет допомоги в розмірі 2 мільярдів євро для України та інших країн, постраждалих від війни.

Раніше

Як писав УНН, Світовий банк 8 березня затвердив фінансовий пакет у вигляді позик і грантів на суму 723 мільйони доларів США для України.

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