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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51144 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61846 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65026 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103960 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96291 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103950 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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ЕБРР выделил Украине почти 26 млн евро на солнечную энергетику

ЕБРР выделил Украине почти 26 млн евро на солнечную энергетику

Киев  •  УНН

 • 7114 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство солнечных электростанций. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, пишет УНН.

"European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области", - сообщил глава государства.

Петр Порошенко сообщил, что этот проект - еще один шаг к энергонезависимости Украины.

"А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции. Благодарен нашим партнерам за поддержку!", - написал президент.

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