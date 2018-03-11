ЄБРР виділив Україні майже 26 млн євро на сонячну енергетику

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив України 25,9 млн євро на будівництво сонячних електростанцій. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, пише УНН.

“European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) виділив 25,9 млн євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині”, — повідомив глава держави.

Петро Порошенко повідомив, що цей проект — ще один крок до енергонезалежності України.

“А також — нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції.
Вдячний нашим партнерам за підтримку!”, — написав Президент.

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