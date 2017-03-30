ЕБРР поможет Украине в решении вопроса проблемных кредитов

"ЕБРР объединяет усилия с украинскими властями по внедрению новой процедуры финансовой реструктуризации для банковской системы Украины с целью уменьшения количества проблемных кредитов и в контексте более широкой деятельности по поддержке финансового сектора страны", - говорится в сообщении.

Как отмечали в банке, новая процедура определена в законе "О финансовой реструктуризации", принятом в конце 2016 года, и призвана способствовать улучшению кредитных портфелей финансовых учреждений, их устойчивости и конкурентоспособности, а также должна улучшить качество отношений между банками и корпоративными заемщиками.

"Согласно новой концепции экономического перехода ЕБРР успешная экономика должна быть конкурентоспособной, инклюзивной, хорошо управляемой, "зеленой", устойчивой и интегрированной", - добавили в ЕБРР.

Указано, что новый закон о финансовой реструктуризации, в разработке которого помогали ЕБРР и Всемирный банк, дает кредиторам и заемщикам возможность реструктуризировать их кредитные соглашения при помощи добровольной внесудебной процедуры.

"Цель этого закона – поддержать восстановление хозяйственной деятельности украинских компаний, которые оказались в критическом финансовом состоянии, с использованием таких механизмов, как перенос сроков погашения, частичное прощение долга и конвертация долга в собственный капитал. Закон также предусматривает ограниченный мораторий на осуществление мероприятий кредиторами и защиту заемщиков от производств по делам о банкротстве в ходе переговоров о реструктуризации", - добавили в банке.

Напомним, НБУ утвердил порядок применения к банкам санкций за нарушение закона о реструктуризации.