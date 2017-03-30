ЄБРР допоможе Україні у вирішенні питання проблемних кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку допоможе Україні у вирішенні питання проблемних кредитів. Про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві банку, передає УНН.
"ЄБРР об’єднує зусилля з українською владою у впровадженні нової процедури фінансової реструктуризації для банківської системи України з метою зменшення кількості проблемних кредитів та в контексті ширшої діяльності з підтримки фінансового сектору країни", - йдеться у повідомленні.
Як зазначали у банку, нова процедура визначена у законі “Про фінансову реструктуризацію”, прийнятому наприкінці 2016 року, і має сприяти покращенню кредитних портфелів фінансових установ, їх сталості та конкурентоспроможності, а також має покращити якість відносин між банками та корпоративними позичальниками.
"Згідно з новою концепцією економічного переходу ЄБРР успішна економіка повинна бути конкурентоспроможною, інклюзивною, добре керованою, “зеленою”, стійкою та інтегрованою", - додали у ЄБРР.
Вказано, що новий закон про фінансову реструктуризацію, в розробці якого допомагали ЄБРР та Світовий банк, дає кредиторам і позичальникам можливість реструктурувати їх кредитні угоди за допомогою добровільної позасудової процедури.
"Мета цього закону - підтримати відновлення господарської діяльності українських компаній, які опинилися у критичному фінансовому стані, з використанням таких механізмів, як перенесення строків погашення, часткове прощення боргу та конвертація боргу у власний капітал. Закон також передбачає обмежений мораторій на здійснення заходів кредиторами та захист позичальників від проваджень у справах про банкрутство під час переговорів про реструктуризацію", - додали у банку.
Нагадаємо, НБУ затвердив порядок застосування до банків санкцій за порушення закону про реструктуризацію.