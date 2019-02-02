Есть подозрения, что одного из украинских пленных моряков заразили гепатитом - адвокат

Он написал, что: “Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО „Матросская тишина“ гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное”.

“Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из “Матросской тишины” в “Лефортово”, — отметила Маркова.

Она также отметила, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам вопрос, например, почему изначально о болезни нигде не указывалось, почему врачи не выявили болезнь в течение 2 месяцев. “К сожалению, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые тянуться вечностью в ожидании хоть какой-то определенности”, — добавила защитница украинца.

Напоминаем, Денисова направила письмо в РФ с требованием проверить условия содержания украинских моряков