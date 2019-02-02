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Є підозри, що одного з українських полонених моряків заразили гепатитом - адвокат

Київ • УНН

 • 9517 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Наймолодшого утримуваного українського військового моряка Андрія Ейдера, захопленого РФ, у російській в’язниці могли заразити гепатитом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку адвоката Миколи Полозова, який цитує захисницю Ейдера Олександру Маркову.

Він написав, що: “Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО „Матроська тиша“ гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось позамежне”.

“Офіційне підтвердження цьому буде лише на початку наступного тижня, коли я особисто побачу епікриз, який все-таки видали Андрію при переведенні з “Матроської тиші” до “Лефортова”, — зазначила Маркова.

Вона також зазначила, що якщо Ейдер захворів на гепатит не у в’язниці, то до тюремних лікарів є питання, наприклад, чому від початку про хворобу ніде не вказувалось, чому лікарі не виявляли хворобу протягом 2 місяців. “На жаль, сьогодні п’ятниця, і попереду ще цілих два дні, які тягнутимуться вічністю в очікуванні хоч якоїсь визначеності”, — додала захисниця українця.

Нагадуємо, Денісова надіслала лист до РФ з вимогою перевірити умови утримання українських моряків

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