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Е.Мурзин: выйти из группы на Евробаскете вполне реально

Киев • УНН

 • 7877 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал жеребьевку финального турнира Евробаскета-2017, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Е.Мурзин: выйти из группы на Евробаскете вполне реально

По словам главного тренера группа достаточно ровная и все соперники хорошо известны.

"Нужно собрать качественный состав, хорошо подготовиться и ехать побеждать. Не хочу ничего прогнозировать, но отмечу, что выходить из группы вполне реально. На турнире обязательно будут сюрпризы, поэтому неуместно говорить повезло нам со жребием или нет ", - рассказал Е.Мурзин.

Стоит отметить, что с Грузией и Германией "сине-желтые" проводили товарищеские матчи летом 2016 года в ходе подготовки к отборочного раунда на Евробаскет-2017.

Как сообщал УНН, по итогам жеребьевки национальная команда Украины сыграет групповой этап чемпионата Европы в Израиле в группе В против хозяев, Литвы, Италии, Германии и Грузии.

Украинские Национальные Новости

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