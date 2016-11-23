Е.Мурзин: выйти из группы на Евробаскете вполне реально

По словам главного тренера группа достаточно ровная и все соперники хорошо известны.

"Нужно собрать качественный состав, хорошо подготовиться и ехать побеждать. Не хочу ничего прогнозировать, но отмечу, что выходить из группы вполне реально. На турнире обязательно будут сюрпризы, поэтому неуместно говорить повезло нам со жребием или нет ", - рассказал Е.Мурзин.

Стоит отметить, что с Грузией и Германией "сине-желтые" проводили товарищеские матчи летом 2016 года в ходе подготовки к отборочного раунда на Евробаскет-2017.

Как сообщал УНН, по итогам жеребьевки национальная команда Украины сыграет групповой этап чемпионата Европы в Израиле в группе В против хозяев, Литвы, Италии, Германии и Грузии.