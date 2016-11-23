Є.Мурзін: вийти з групи на Євробаскеті цілком реально

За словами головного тренера група досить рівна і всі суперники добре відомі.

“Потрібно зібрати якісний склад, добре підготуватися, і їхати перемагати. Не хочу нічого прогнозувати, але зазначу, що виходити з групи цілком реально. На турнірі обов’язково будуть сюрпризи, тому недоречно говорити пощастило нам з жеребом, чи ні”, — розповів Є.Мурзін.

Варто відзначити, що із Грузією та Німеччиною “синьо-жовті” проводили товариські матчі влітку 2016 року в ході підготовки до відбіркового раунду на Євробаскет-2017.

Як повідомляв УНН, за підсумками жеребкування національна команда України гратиме груповий етап чемпіонату Європи в Ізраїлі у групі В проти господарів, Литви, Італії, Німеччини та Грузії.