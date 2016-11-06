Е.Коноплянка открыл свой собственный сайт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Атакующий полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в своем микроблоге Instagram, сообщил о том, что открыл свой персональный сайт, передает УНН.
"Каждый матч - особенный. Каждый болельщик - бесценный", - написал Е.Коноплянка на главной странице.
Пока что на сайте есть ссылки на официальные страницы футболиста в соцсетях. Кроме того, также можно написать сообщение самому футболисту.
Сайт оформлен на четырех языках: украинском, русском, английском и немецком.
Напомним, Е.Коноплянка помог "Шальке" досрочно победить в групповом этапе Лиги Европы.