Е.Коноплянка открыл свой собственный сайт

"Каждый матч - особенный. Каждый болельщик - бесценный", - написал Е.Коноплянка на главной странице.

Пока что на сайте есть ссылки на официальные страницы футболиста в соцсетях. Кроме того, также можно написать сообщение самому футболисту.

Сайт оформлен на четырех языках: украинском, русском, английском и немецком.

Напомним, Е.Коноплянка помог "Шальке" досрочно победить в групповом этапе Лиги Европы.