Є.Коноплянка відкрив свій власний сайт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Атакувальний півзахисник збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка в своєм мікроблозі Instagra, повідомив про те, що відкрив свій персональний сайт, передає УНН.
"Кожен матч - особливий. Кожен вболівальник - безцінний", - написав Є.Коноплянка на головній сторінці.
Поки що на сайті є посилання на офіційні сторінки футболіста у соцмережах. Крім того, також можна написати повідомлення самому футболісту.
Сайт оформлений чотирьма мовами: українська, російська, англійська та німецька.
Нагадаємо, Є.Коноплянка допоміг "Шальке" достроково перемогти у груповому етапі Ліги Європи.