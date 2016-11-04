Е.Коноплянка помог "Шальке" досрочно победить в групповом этапе Лиги Европы

В своей же первой атаке хозяева поля "Шальке" открыли счет - Эрик-Максим Шупо-Мотинг головой сбросил мяч на Жуниора Кайсаром, и тот с близкого расстояния не оставил шансов Станиславу Крицюку.

Три минуты спустя счет удвоился. Прострел Е.Коноплянки отразил С.Крицюк, но Бенталеб поразил ворота гостей на добивании - 2:0.

Украинский вингер появился на поле в старте и провел 82 минуты и был заменен на Шопфа.

Стоит отметить, что в другом поединке группы I команда футболиста киевского "Динамо" Беланда, который сейчас выступает в аренде за "Ниццу", уступила "Зальцбургу" 0: 2.

Напомним, что "Шальке" с 12 очками вышел в плей-офф турнира с первого места в группе I, "Краснодар" с шестью очками остается вторым. "Ницца" и "Зальцбург" имеют по 3 балла.

Как сообщал УНН, двадцати участникам раунда плей-офф (из которых десять победили и вышли в групповой этап Лиги чемпионов, а другие десять попали в групповой этап Лиги Европы УЕФА) досталось 50 млн евро.