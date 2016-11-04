Е.Коноплянка помог "Шальке" досрочно победить в групповом этапе Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Гельзенкирхенский "Шальке", за который выступает игрок сборной Украины Евгений Коноплянка, второй раз в сезоне обыграл российский "Краснодар" в рамках поединка 4-го тура группового раунда Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В своей же первой атаке хозяева поля "Шальке" открыли счет - Эрик-Максим Шупо-Мотинг головой сбросил мяч на Жуниора Кайсаром, и тот с близкого расстояния не оставил шансов Станиславу Крицюку.
Три минуты спустя счет удвоился. Прострел Е.Коноплянки отразил С.Крицюк, но Бенталеб поразил ворота гостей на добивании - 2:0.
Украинский вингер появился на поле в старте и провел 82 минуты и был заменен на Шопфа.
Стоит отметить, что в другом поединке группы I команда футболиста киевского "Динамо" Беланда, который сейчас выступает в аренде за "Ниццу", уступила "Зальцбургу" 0: 2.
Напомним, что "Шальке" с 12 очками вышел в плей-офф турнира с первого места в группе I, "Краснодар" с шестью очками остается вторым. "Ницца" и "Зальцбург" имеют по 3 балла.
Как сообщал УНН, двадцати участникам раунда плей-офф (из которых десять победили и вышли в групповой этап Лиги чемпионов, а другие десять попали в групповой этап Лиги Европы УЕФА) досталось 50 млн евро.