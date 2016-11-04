Є.Коноплянка допоміг "Шальке" достроково перемогти у груповому етапі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Гельзенкірхенський "Шальке", за який виступає гравець збірної України Євген Коноплянка, вдруге у сезоні обіграв російський "Краснодар" в рамках поєдинку 4-го туру групового раунду Ліги Європи, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У своїй же першій атаці господарі поля "Шальке" відкрили рахунок - Ерік-Максим Шупо-Мотінг головою скинув м'яч на Жуніора Кайсаром, і той з близької відстані не залишив шансів Станіславу Кріцюку.
Три хвилини потому рахунок подвоївся. Простріл Є.Коноплянка відбив С.Кріцюк, але Набіль Бенталєб вразив ворота гостей на добиванні – 2:0.
Український вінгер з'явився на полі у старті і провів 82 хвилини і був замінений на Шопфа.
Варто відзначити, що в іншому поєдинку групи І команда футболіста київського "Динамо" Юнеса Беланда, котрий зараз виступає в оренді за "Ніццу", поступилася "Зальцбургу" 0:2.
Нагадаємо, що "Шальке" з 12 очками вийшов в плей-офф турніру з першого місця в групі I, "Краснодар" з шістьма очками залишається другим. "Ніцца" і "Зальцбург" мають по 3 бали.
Як повідомляв УНН, двадцяти учасникам раунду плей-офф (з яких десять перемогли і вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів, а інші десять потрапили в груповий етап Ліги Європи УЄФА) дісталося 50 млн євро.