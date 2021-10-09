Есть договоренность: замгоссекретаря США Нуланд приедет в Москву 11 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отправится в Россию 11 октября, чтобы обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
Детали
Виктория Нуланд, заместитель председателя Госдепартамента США, совершит трехдневный визит в Россию.
"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными официальными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сообщили в Госдепе.
Далее Нуланд планирует посетить Ливан и Великобританию. Так, 14 октября дипломат посетит Бейрут, где встретится с представителями гражданского общества и властью страны, чтобы обсудить экономические реформы и выборы 2022 года.
На следующий день заместитель госсекретаря США отправится в Лондон.
9 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила договоренность о визите Нуланд по инициативе американской стороны.
По ее словам, Виктория Нуланд пробудет в России до 13 октября. "Запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах", - написала Захарова в Telegram-канале.
Дополнение
25 сентября стало известно, что Москва поставила условие для выдачи визы Нуланд. В частности, российская сторона потребовала от Вашингтона выдать разрешение на въезд специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может получить визу с 2019 года. Кроме него, американские визы не получили еще несколько российских дипломатов, представителей "Роскосмоса" и Минобороны.
5 октября стало известно об очередном осложнении дипломатических отношений между Россией и США. Тогда американские сенаторы написали открытое письмо президенту США Джо Байдену и потребовали, чтобы он поставил России ультиматум: Москва должна расширить посольство США или из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.
В ответ на это МИД России указал, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет.
1 августа США привело состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. В частности, Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за этих мероприятий численный состав дипмиссий в стране сократится до 120 человек.
В свою очередь, Госдеп США заявил о необходимости 24 российским дипломатам продлить визы или покинуть страну.