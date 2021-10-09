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Є домовленість: заступник держсекретаря США Нуланд приїде в Москву 11 жовтня

Є домовленість: заступник держсекретаря США Нуланд приїде в Москву 11 жовтня

Київ • УНН

 • 16245 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд відправиться в Росію 11 жовтня, щоб обговорити низку двосторонніх, регіональних і глобальних питань. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Держдепу.

Деталі

Вікторія Нуланд, заступник голови Держдепартаменту США, здійснить триденний візит до Росії.

"Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд відправиться в Москву 11 жовтня, щоб зустрітися з високопоставленими офіційними особами та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань", - повідомили в Держдепі.

Далі Нуланд планує відвідати Ліван і Велику Британію. Так, 14 жовтня дипломат відвідає Бейрут, де зустрінеться з представниками громадянського суспільства і владою країни, щоб обговорити економічні реформи і вибори 2022 року.

На наступний день заступник держсекретаря США відбуде до Лондона. 

9 жовтня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова підтвердила домовленість про візит Нуланд за ініціативою американської сторони.

За її словами, Вікторія Нуланд пробуде в Росії до 13 жовтня. "Заплановані її переговори в МЗС Росії, а також низка зустрічей з офіційними особами в інших російських відомствах", - написала Захарова в Telegram-каналі.

Доповнення

25 вересня стало відомо, що Москва поставила умову для видачі візи Нуланд. Зокрема, російська сторона зажадала від Вашингтона видати дозвіл на в'їзд фахівця департаменту нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Костянтину Воронцову, який не може отримати візу з 2019 року. Крім нього, американські візи не отримали ще кілька російських дипломатів, представників "Роскосмосу" і Міноборони.

5 жовтня стало відомо про чергове ускладнення дипломатичних відносин між Росією і США. Тоді американські сенатори написали відкритого листа президенту США Джо Байдену і зажадали, щоб він поставив Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США або з Вашингтона вишлють 300 російських дипломатів.

У відповідь на це МЗС Росії вказав, що такої кількості російських дипломатів у Вашингтоні немає.

1 серпня США привело склад своїх диппредставництв відповідно до нових вимог російського уряду. Зокрема, Вашингтон не може наймати на роботу в американські посольства і консульства росіян і громадян третіх країн. Коментуючи ситуацію, що склалася, посол США в Росії Джон Салліван зазначив, що через ці заходи чисельний склад дипмісій в країні скоротиться до 120 осіб.

У свою чергу, Держдеп США заявив про необхідність 24 російським дипломатам продовжити візи або покинути країну.

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