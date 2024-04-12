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Является рупором пропаганды в оккупированном Крыму: ведущей пророссийского телеканала "Миллет" грозит 12 лет заключения
Корреспонденту российского оккупационного телеканала "Миллет" в Крыму предъявлено обвинение в сотрудничестве с врагом, оправдании вооруженной агрессии россии против Украины и распространении пророссийской пропаганды, ей грозит до 12 лет лишения свободы.
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах, Украина, прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали о запуске управляемых авиабомб в регионе.
Защита женщин-ветеранов должна стать одним из приоритетов государственной ветеранской политики в Украине
Защита женщин-ветеранов должна стать одним из приоритетов государственной ветеранской политики в Украине.
Оккупанты заставляют украинских детей делать обереги для военных рф - Центр сопротивления
На оккупированных территориях россияне заставляют украинских детей изготавливать обереги для российских солдат в захваченных школах под видом добровольной инициативы.
россияне обстреляли Купянский район Харьковщины: есть погибший и травмированные
В результате российских обстрелов Купянского района Харьковской области один человек погиб, еще двое получили ранения в селах Купянск-Узловой и Моначиновка.
Цель рф достичь тотального блэкаута в Украине - Галущенко
Цель России - достичь полного отключения электроэнергии в Украине путем массированных атак на энергетическую систему, но они еще не достигли этого, поскольку система работает стабильно, несмотря на значительные повреждения.
Военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 тысяч захоронений: кто может быть там похоронен
Национальное военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 000 захоронений, в том числе 100 000 традиционных и 50 000 колумбарных захоронений, и только определенные категории людей, такие как Герои Украины, участники боевых действий и те, кто защищал интересы Украины, могут быть похоронены на этом кладбище.
Премьер Бельгии подтвердил расследование российской сети влияния в Европарламенте
Бельгийские власти начали расследование в отношении финансируемой москвой сети влияния в Европейском парламенте, которая платила евродепутатам за продвижение российской повестки дня. Сеть разоблачили чешские и польские спецслужбы накануне выборов в Европарламент.
Суд арестовал с возможностью внесения залога в 3 млн грн мэра Новомосковска
Суд арестовал мэра Новомосковска и секретаря городского совета с возможностью внесения залога в размере 3 млн. грн. за вымогательство взятки в $30 000 от предпринимателя за строительство общежития для ВПЛ.
Доставляет боеприпасы на 12 километров: в Минобороны презентовали новый ударный украинский дрон "Кажан"
Министерство обороны Украины представило новый ударный беспилотник украинского производства под названием "Кажан", способный нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров, развивая скорость до 72 км/ч и преодолевая расстояние в 12 км.