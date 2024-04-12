Является рупором пропаганды в оккупированном Крыму: ведущей пророссийского телеканала "Миллет" грозит 12 лет заключения

Обвинительный акт в отношении корреспондента оккупационного телеканала "Миллет", которая публично поддерживает врага и оправдывает войну в Украине, направили в суд, передает УНН со ссылкой на прокуратуру АРК.

Детали

По данным прокуратуры, действия обвиняемой квалифицированы как коллаборационная деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины) и оправдание, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

"С целью манипулирования сознанием жителей полуострова и создания ложного мнения о "легитимности" действий страны-агрессора, в студии телеканала "Миллет" в г. Симферополе обвиняемая ведет авторскую программу. В ней "корреспондентка" систематически распространяет пророссийский информационный контент. Повторяя типичный нарратив российской пропаганды о наличии на территории Украины "секретных лабораторий Пентагона" по изготовлению "биологического оружия", которые государство-оккупант должно уничтожить, оправдывает вооруженную агрессию рф против Украины", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в прямом эфире одного из выпусков "журналистка" охарактеризовала оккупацию территорий Украины как "возвращение в родную гавань, домой". Обвиняемая оправдывала действия и возвеличивала врага, называя удары по "критической инфраструктуре" нашего государства "ответом на агрессию и теракты со стороны Украины".

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что выступления обвиняемой содержат высказывания, направленные на поддержку решений и действий государства-агрессора. Ей грозит до 12 лет заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет и с конфискацией имущества.