Является рупором пропаганды в оккупированном Крыму: ведущей пророссийского телеканала "Миллет" грозит 12 лет заключения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  133301 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  122838 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135394 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160872 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139562 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134265 просмотра

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117697 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Корреспонденту российского оккупационного телеканала "Миллет" в Крыму предъявлено обвинение в сотрудничестве с врагом, оправдании вооруженной агрессии россии против Украины и распространении пророссийской пропаганды, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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Является рупором пропаганды в оккупированном Крыму: ведущей пророссийского телеканала "Миллет" грозит 12 лет заключения

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах, Украина, прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали о запуске управляемых авиабомб в регионе.

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В Сумах прогремели взрывы

Защита женщин-ветеранов должна стать одним из приоритетов государственной ветеранской политики в Украине

Защита женщин-ветеранов должна стать одним из приоритетов государственной ветеранской политики в Украине.

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Защита женщин-ветеранов должна стать одним из приоритетов государственной ветеранской политики в Украине

Оккупанты заставляют украинских детей делать обереги для военных рф - Центр сопротивления

На оккупированных территориях россияне заставляют украинских детей изготавливать обереги для российских солдат в захваченных школах под видом добровольной инициативы.

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Оккупанты заставляют украинских детей делать обереги для военных рф - Центр сопротивления

россияне обстреляли Купянский район Харьковщины: есть погибший и травмированные

В результате российских обстрелов Купянского района Харьковской области один человек погиб, еще двое получили ранения в селах Купянск-Узловой и Моначиновка.

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россияне обстреляли Купянский район Харьковщины: есть погибший и травмированные

Цель рф достичь тотального блэкаута в Украине - Галущенко

Цель России - достичь полного отключения электроэнергии в Украине путем массированных атак на энергетическую систему, но они еще не достигли этого, поскольку система работает стабильно, несмотря на значительные повреждения.

Война •   •  12256 просмотра
Цель рф достичь тотального блэкаута в Украине - Галущенко

Военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 тысяч захоронений: кто может быть там похоронен

Национальное военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 000 захоронений, в том числе 100 000 традиционных и 50 000 колумбарных захоронений, и только определенные категории людей, такие как Герои Украины, участники боевых действий и те, кто защищал интересы Украины, могут быть похоронены на этом кладбище.

Общество •   •  10583 просмотра
Военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 тысяч захоронений: кто может быть там похоронен

Премьер Бельгии подтвердил расследование российской сети влияния в Европарламенте

Бельгийские власти начали расследование в отношении финансируемой москвой сети влияния в Европейском парламенте, которая платила евродепутатам за продвижение российской повестки дня. Сеть разоблачили чешские и польские спецслужбы накануне выборов в Европарламент.

Новости Мира •   •  8951 просмотра
Премьер Бельгии подтвердил расследование российской сети влияния в Европарламенте

Суд арестовал с возможностью внесения залога в 3 млн грн мэра Новомосковска

Суд арестовал мэра Новомосковска и секретаря городского совета с возможностью внесения залога в размере 3 млн. грн. за вымогательство взятки в $30 000 от предпринимателя за строительство общежития для ВПЛ.

политика •   •  10531 просмотра
Суд арестовал с возможностью внесения залога в 3 млн грн мэра Новомосковска

Доставляет боеприпасы на 12 километров: в Минобороны презентовали новый ударный украинский дрон "Кажан"

Министерство обороны Украины представило новый ударный беспилотник украинского производства под названием "Кажан", способный нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров, развивая скорость до 72 км/ч и преодолевая расстояние в 12 км.

Война •   •  8384 просмотра
Доставляет боеприпасы на 12 километров: в Минобороны презентовали новый ударный украинский дрон "Кажан"