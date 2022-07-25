"Яценко бы не играть в конфликты, а подумать как покаяться": политолог оценил нападки нардепа на местные власти Черкасщины

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“У нас большинство политических конфликтов местных сейчас обостряется, поскольку война позволяет более грубыми инструментами расправиться с оппонентами. И скорее всего, что такие инструменты будут привлекаться…. Мы же видим, как после Революции Достоинства большое количество по сути коллаборантов Януковича не были наказаны. Погибли более сотни человек на Майдане и никакой справедливости не было установлено. Сейчас люди будут более жесткими в оценке вообще любого. Пожалуй, на волне трагичности событий в Украине будут склонны к такой идентификации “свой-чужой”, “черно-белое”... А если мы говорим о Яценко, то он был депутатом от “Партии регионов”, запрещенной ныне, ему бы может не играть в конфликты, а подумать как покаяться за членство в “регионах”, - отметил Цыбулько.

Напомним

Народный депутат Антон Яценко, которого недавно в Умани забросали яйцами, обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца. Нардеп обвинил его во взяточничестве, а также в проблемах в воинских частях Черкасской области, ссылаясь на информацию от блогера Алексея Оскера, ранее обличаемого на фейках.

Одновременно после полномасштабного вторжения россии в Украину Яценко долгое время не видели на родном округе в Черкасской области. А 24 февраля он отсутствовал во время голосования в Верховной Раде за введение военного положения.

Местный политик и председатель Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, сбежавшего из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикун, в свое время Яценко работал под его руководством.