“Яценку б не бавитися в конфлікти, а подумати як покаятися”: політолог оцінив напади нардепа на місцеву владу Черкащини

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“У нас більшість політичних конфліктів місцевих зараз загострюється, оскільки війна дозволяє більш брутальними інструментами розправитися з опонентами. І швидше за все, що такі інструменти будуть залучатися… Ми ж бачимо, як після Революції Гідності велика кількість по суті колаборантів Януковича не були покарані. Загинуло більше сотні людей на Майдані і жодної справедливості не було встановлено. Зараз люди будуть більш жорсткі в оцінці взагалі будь-кого. Мабуть, на хвилі трагічності подій в Україні будуть схильні до такої ідентифікації “свій-чужий”, “чорне-біле”... А якщо ми говоримо про Яценка, то ж він був депутатом від “Партії регіонів”, забороненої нині, то йому б може не бавитися в конфлікти, а подумати як покаятися за членство в “регіонах”, - зазначив Цибулько.

Нагадаємо

Народний депутат Антон Яценко, якого нещодавно в Умані закидали яйцями, звернувся до Президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Нардеп звинуватив його у хабарництві, а також в проблемах у військових частинах на Черкащині, посилаючись на інформацію від блогера Олексія Оскера, якого раніше викривали на фейках.

Водночас після повномасштабного вторгнення росії в Україну Яценка довгий час не бачили на рідному окрузі в Черкаській області. А 24 лютого він був відсутній під час голосування у Верховній Раді за впровадження воєнного стану.

Місцевий політик та голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун розповів, що в той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. Як розповів Дикун, свого часу Яценко працював під його керівництвом.