Ястремская начала турнир WTA с победы над экс-первой ракеткой мира

Ястремская в стартовом матче победила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания) - 6:4, 6:4.

В первом сете украинка упустила свое преимущество со счета 4-1, но сумела сделать еще один брейк в десятом гейме, когда Возняцки подавала, чтобы продолжить борьбу за стартовую партию. Во втором сете теннисистки в первых четырех геймах брали свои подачи, а в следующих четырех - обменивались брейками. Как и в первой партии, Ястремская удержала свою подачу в девятом гейме и сделала брейк в следующем, который стал последним в этом поединке.

Украинка вторую неделю подряд побеждает экс-лидера мирового рейтинга. На прошлой неделе в Торонто она нанесла поражение Виктории Азаренко. Во втором раунде Ястремская сыграет с обладательницей "wild-card" Светланой Кузнецовой, которая в трех сетах победила 11-ю сеяную Анастасию Севастову.

Напомним, Ястремская улучшила позицию в рейтинге WTA.