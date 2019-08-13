Ястремська розпочала турнір WTA з перемоги над експершою ракеткою світу

Ястремська в стартовому матчі перемогла експершу ракетку світу Каролін Возняцкі (Данія) - 6:4, 6:4.

У першому сеті українка втратила свою перевагу з рахунку 4-1, але зуміла зробити ще один брейк в десятому геймі, коли Возняцкі подавала, щоб продовжити боротьбу за стартову партію. У другому сеті тенісистки в перших чотирьох геймах брали свої подачі, а в наступних чотирьох - обмінювалися брейками. Як і в першій партії, Ястремська втримала свою подачу в дев'ятому геймі і зробила брейк в наступному, який став останнім у цьому поєдинку.

Українка другий тиждень поспіль перемагає екслідера світового рейтингу. Минулого тижня в Торонто вона завдала поразки Вікторії Азаренко. У другому раунді Ястремська зіграє з володаркою "wild-card" Світланою Кузнєцовою, яка в трьох сетах перемогла 11-у сіяну Анастасію Севастову.

Нагадаємо, Ястремська поліпшила позицію в рейтингу WTA.