Ярмоленко принял участие в победе "Вест Хэма" над "Челси"

Победу “молотобойцам” принес гол Крессуелла. Левый фулбек ворвался к уголовной зоны, где получил передачу от Форналса. Вторым касанием Крессуелл попал под дальнюю штангу — 0:1.

Ярмоленко начал игру на скамейке запасных, но вышел первым из трех по замене, сменив на 71 минуте Фелипе Андерсона. К концу игры Ярмоленко за подножку получил желтую карточку.

Стоит отметить, “Вест Хэм” выиграл впервые с конца сентября — 16 очков и 13 строчку, а “Челси” проиграл свой второй матч подряд — 26 баллов и 4 строку.