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Ярмоленко взяв участь у перемозі "Вест Хема" над "Челсі"

Київ • УНН

 • 11247 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. “Вест Хем” Андрія Ярмоленка в матчі 14-го туру АПЛ на виїзді обіграв “Челсі” у поєдинку представників Лондона, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Перемогу “молотобійцям” приніс гол Крессуелла. Лівий фулбек увірвався до карної зони, де отримав передачу від Форналса. Другим дотиком Крессуелл поцілив під дальню стійку воріт — 0:1.

Ярмоленко почав гру на лаві для запасних, але вийшов першим з трьох із заміни, змінивши на 71 хвилині Феліпе Андерсона. До кінця гри Ярмоленко за підніжку одержав жовту картку.

Варто відзначити, “Вест Хем” виграв вперше з кінця вересня — 16 очок і 13 рядок, а “Челсі” програв свій другий матч поспіль — 26 балів і 4 рядок.

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