Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе "Вест Хэма"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини предоставил обновленную информацию о состоянии Андрея Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".
По словам чилийца наш соотечественник начал тренироваться наравне со всеми игроками клуба.
"Ярмоленко уже работает с партнерами. Он не сможет сыграть в воскресенье против "Уотфорда", но украинец тренируется на 100 процентов", - отметил Пеллегрини.
Напомним, что Ярмоленко находится вне игры с октября прошлого года, когда получил тяжелую травму ахилла.
Как сообщалось ранее, наставник национальной команды Украины Шевченко вызвал футболиста на ближайший сбор перед двумя домашними матчами отбора к Евро-2020.