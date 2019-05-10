Ярмоленко повернувся до тренувань в загальній групі "Вест Хему"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Головний тренер "Вест Хему" Мануель Пеллегріні надав оновлену інформацію щодо стану Андрія Ярмоленка, повідомляє УНН з посиланням на сайт "молотобійців".
За словами чилійця наш співвітчизник почав тренуватися на рівні зі всіма гравцями клубу.
"Ярмоленко вже працює з партнерами. Він не зможе зіграти в неділю проти "Уотфорда", але українець тренується на 100 відсотків", - наголосив Пеллегріні.
Нагадаємо, що Ярмоленко перебуває поза грою з жовтня минулого року, коли отримав важку травму ахіллу.
Як повідомлялося раніше, наставник національної команди України Шевченко викликав футболіста на найближчий збір перед двома домашніми матчами відбору до Євро-2020.