Ярмарка "Солнечный напиток" стартовал в Ужгороде

Кроме вина, которое предлагают около трех десятков виноделов, на ярмарке можно приобрести также брынзу, различные сыры, рыбу, сладости, 12 предпринимателей привезли мед и продукты пчеловодства.

На фестивале работает 25 гастрономических локаций с традиционной закарпатской кухней, 65 предпринимателей торгуют сувенирами, игрушками, керамической посудой, вышивками, картинами, изделиями из дерева и лозы.

Кроме закарпатцев на ярмарку привезли свою продукцию гости из Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской области.

По словам продавцов, сегодня торговля шла не очень активно, однако наибольший ажиотаж они ожидают субботу и воскресенье. Первые покупатели заметили, что "цены не кусаются", но пока люди только прицениваются и выбирают покупки на выходные.

Фестиваль-ярмарка продлится до воскресенья, 30 апреля, в связи с чем одной из центральных улиц Ужгорода было перекрыто для движения автотранспорта. Завтра к западу присоединятся волонтеры и мастера хендмейду.

В общем праздничные мероприятия в рамках традиционного "Сакура Фест" будут продолжаться в областном центре Закарпатья до 8 мая.

Как ранее сообщал, закарпатские художники устроили пленэр в центре Ужгорода.