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Ярмарок "Сонячний напій" стартував в Ужгороді

Київ • УНН

 • 29506 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня, у центрі Ужгорода на вулиці Льва Толстого стартував триденний ярмарок-фестиваль “Сонячний напій”, передає кореспондент УНН.

Ярмарок "Сонячний напій" стартував в Ужгороді

Крім вина, яке пропонують близько трьох десятків виноробів, на ярмарку можна придбати також бринзу, різноманітні сири, рибу, солодощі, 12 підприємців привезли мед та продукти бджільництва.

На фестивалі працює 25 гастрономічних локацій із традиційною закарпатською кухнею, 65 підприємців торгують сувенірами, іграшками, керамічним посудом, вишиванками, картинами, виробами з дерева та лози.

Окрім закарпатців на ярмарок привезли свою продукцію гості з Івано-Франківщини, Львівщини, Тернопільщини, Рівненщини.

За словами продавців, сьогодні торгівля йшла не дуже активно, однак найбільший ажіотаж вони очікують на суботу та неділю. Перші ж покупці зауважили, що “ціни не кусаються”, але наразі люди лиш прицінюються та обирають покупки на вихідні.

Фестиваль-ярмарок триватиме до неділі, 30 квітня, у зв’язку з чим одну з центральних вулиць Ужгорода було перекрито для руху автотранспорту. Завтра до заходу приєднаються волонтери та майстри хендмейду.

Загалом святкові заходи у рамках традиційного “Сакура Фесту” продовжуватимуться в обласному центрі Закарпаття аж до 8 травня.

Як раніше повідомляв УНН, закарпатські художники влаштували пленер у центрі Ужгорода.

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