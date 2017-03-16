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Ярмарки изменят движение некоторых столичных автобусов

Ярмарки изменят движение некоторых столичных автобусов

Киев • УНН

 • 13443 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В связи с проведением ярмарок киевские автобусы №73, 101 изменят маршрут. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Так, 18 марта 2017 года, в связи с проведением продовольственных ярмарок на просп. Оболонском и ул. Закревского в работу автобусов маршрутов №73, 101 вносятся временные изменения, а именно:

- На просп. Оболонском на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко движение автобусов маршрута № 73 в направлении ул. Милославской будет организовано по трассе: Ст.м. Героев Днепра - ул. Героев Днепра - ул. Зои Гайдай - ул. Маршала Тимошенко - просп. Оболонский, далее по действующей трассе.

Напомним, в эти выходные в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщал УНН, "Французская весна в Украине" откроется в апреле в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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