Ярмарки изменят движение некоторых столичных автобусов

Так, 18 марта 2017 года, в связи с проведением продовольственных ярмарок на просп. Оболонском и ул. Закревского в работу автобусов маршрутов №73, 101 вносятся временные изменения, а именно:

- На просп. Оболонском на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко движение автобусов маршрута № 73 в направлении ул. Милославской будет организовано по трассе: Ст.м. Героев Днепра - ул. Героев Днепра - ул. Зои Гайдай - ул. Маршала Тимошенко - просп. Оболонский, далее по действующей трассе.

Напомним, в эти выходные в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщал УНН, "Французская весна в Украине" откроется в апреле в Киеве.