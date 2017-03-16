Ярмарки змінять рух деяких столичних автобусів

ukru
Ексклюзив
12:49 • 50355 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 90121 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 100119 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 112454 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 217225 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 261983 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 197514 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 201192 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 179415 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 278982 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.7 м/с
45 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 150904 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 149266 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 142326 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 131808 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 92829 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 217225 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 261983 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 204587 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 278982 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 259073 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 36446 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 49793 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 116503 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 141103 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 165776 перегляди
Актуальне
Ярмарки змінять рух деяких столичних автобусів

Ярмарки змінять рух деяких столичних автобусів

Київ • УНН

 • 13449 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Через ярмарки київські автобуси №73,101 змінять маршрут. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".

Так, 18 березня 2017 року, в зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків на просп. Оболонському та вул. М.Закревського в роботу автобусів маршрутів №73, 101 вносяться тимчасові зміни, а саме:

- на просп. Оболонському на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Маршала Тимошенка рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вул. Милославської буде організовано по трасі: Ст.м. Героїв Дніпра – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Маршала Тимошенка – просп. Оболонський, далі за діючою трасою;

Нагадаємо, цими вихідними в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки

Як повідомляв УНН, "Французька весна в Україні" відкриється в квітні в Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Tesla
$275.36
Brent
$73.33
Bitcoin
$85,033.60
S&P 500
$5,674.83
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,112.59
Ethereum
$1,884.38