Ярмарки змінять рух деяких столичних автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Через ярмарки київські автобуси №73,101 змінять маршрут. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
Так, 18 березня 2017 року, в зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків на просп. Оболонському та вул. М.Закревського в роботу автобусів маршрутів №73, 101 вносяться тимчасові зміни, а саме:
- на просп. Оболонському на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Маршала Тимошенка рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вул. Милославської буде організовано по трасі: Ст.м. Героїв Дніпра – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Маршала Тимошенка – просп. Оболонський, далі за діючою трасою;
Нагадаємо, цими вихідними в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки
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