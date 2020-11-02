Яремчук за 15 минут оформил хет-трик в чемпионате Бельгии

Наш земляк с 29 по 44 минуты совершил хет-трик. В первом случае Яремчук уложил на газон оппонента и пробил в нижний угол ворот. В следующем моменте он замкнул прострел низом, а дальше реализовал выход с голкипером.

Примечательно, что украинец забил еще один мяч, но его отменили из-за нарушения правил. В результате 4:1 и “Гент” с 12 очками поднялся на 12 строчку.

Добавим, в бомбардирской гонке чемпионата наш земляк вышел на 3-ю строчку — 6 мячей.