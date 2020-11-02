Яремчук за 15 хвилин оформив хет-трик у чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Нападник збірної України Роман Яремчук став героєм поєдинку 11 туру бельгійської ліги Жуліпе між “Гентом” та “Васланд-Беверен”, передає УНН.
Наш земляк з 29 по 44 хвилини здійснив хет-трик. У першому випадку Яремчук поклав на газон опонента та пробив у нижній кут воріт. У наступному моменті він замкнув простріл низом , а далі реалізував вихід із голкіпером.
Примітно, що українець забив ще один м’яч, але його відмінили через порушення правил. Як наслідок 4:1 і “Гент” з 12 очками піднявся на 12 рядок.
Додамо, у бомбардирській гонці чемпіонату наш земляк вийшов на 3-й рядок — 6 м’ячів.