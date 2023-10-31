Япония ввела санкции против членов ХАМАСа
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Япония решила заморозить активы девяти членов палестинской боевой группировки ХАМАС и связанной с ним компании, введя санкции против организации на фоне ее войны против Израиля. Об этом пишет Kyodo News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что эти карательные меры являются первыми, введенными Японией после того, как ХАМАС начал террористическую атаку на Израиль 7 октября, спровоцировав широкомасштабный конфликт между еврейским государством и исламистской группировкой.
Япония обвиняет тех, кто подвергся санкциям в причастности к сбору средств для ХАМАС.
Эти меры, принятые немедленно, следуют аналогичным санкциям Соединенных Штатов в середине октября в отношении отдельных лиц и фирмы.
Дополнение
Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что Япония продолжит рассматривать возможность введения дополнительных санкций «с точки зрения борьбы со сбором средств для терроризма».
По данным министерства, национальность девяти мужчины – палестинцы, суданцы, египтяне и иорданцы, причем один из них имеет двойное гражданство Турции и Иордании.
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По данным Министерства финансов США, они являются ключевыми членами ХАМАС, оперативниками и финансовыми посредниками.
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