Японія та Філіппіни посилять співпрацю для протидії загрозам з боку Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Уряди Японії та Філіппін розглядають можливість переговорів щодо нової двосторонньої угоди для посилення співпраці у сфері безпеки та сприяння спільним навчанням, повідомили дипломатичні джерела в серед. Про це пише Kyodo, передає УНН.
Деталі
Очікується, що під час запланованого на початок листопада саміту Філіппінах прем’єр-міністр Фуміо Кісіда та президент Фердинанд Маркос-молодший дадуть дозвіл на переговори щодо «угоди про взаємний доступ», що сприятиме присутності військових сил, які відвідують країну, згідно з джерелами.
Це буде перший RAA для Японії з членом Асоціації держав Південно-Східної Азії та третій після угод з Австралією та Великобританією, які набули чинності на початку цього року відповідно.
Згідно з джерелами, учасники переговорів з обох сторін збираються вникнути в тонкощі договору до кінця цього року, маючи на меті підписати його вже наступного року.
Очікується, що на саміті Кішіда та Маркос пообіцяють активізувати спільні військові навчання обох країн, що сприятиме подальшому розвитку тристоронньої співпраці у сфері безпеки за участю Сполучених Штатів.
Доповнення
Джерела повідомили, що Кісіда та Маркос також, ймовірно, обговорять постачання Японією оборонного обладнання на Філіппіни в рамках офіційної допомоги з безпеки, створеної в квітні цього року.
Джерела повідомили, що серед інших питань на саміті може бути винесено додаткове надання Японією великих патрульних кораблів береговій охороні Філіппін. Минулого року Токіо подарував Манілі два таких судна.
Під час свого візиту Кішіда також планує звернутися до філіппінських законодавців із закликом до зміцнення двосторонніх зв'язків, повідомили джерела.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея, США та Японія провели перші в історії тристоронні повітряні навчання проти загроз Північної Кореї