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Япония и Филиппины усилят сотрудничество для противодействия угрозам со стороны Китая

Киев • УНН

 • 107125 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Правительства Японии и Филиппин рассматривают возможность переговоров по новому двустороннему соглашению для усиления сотрудничества в сфере безопасности и содействия совместным учениям, сообщили дипломатические источники в среду. Об этом пишет Kyodo, передает УНН.

Япония и Филиппины усилят сотрудничество для противодействия угрозам со стороны Китая

Детали 

Ожидается, что во время запланированного на начало ноября саммита  на Филиппинах премьер-министр Фумио Кисида и президент Фердинанд Маркос-младший дадут разрешение на переговоры по «соглашению о взаимном доступе», что будет способствовать присутствию военных сил, посещающих страну, согласно источникам.

Это будет первый RAA для Японии с членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и третий после соглашений с Австралией и Великобританией, которые вступили в силу в начале этого года соответственно.

Согласно источникам, участники переговоров с обеих сторон собираются вникнуть в тонкости договора до конца этого года, имея целью подписать его уже в следующем году.

Ожидается, что на саммите Кишида и Маркос пообещают активизировать совместные военные учения обеих стран, что будет способствовать дальнейшему развитию трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности с участием Соединенных Штатов.

Дополнение

Источники сообщили, что Кисида и Маркос также, вероятно, обсудят поставки Японией оборонного оборудования на Филиппины в рамках официальной помощи по безопасности, созданной в апреле этого года.

Источники сообщили, что среди других вопросов на саммите может быть вынесено дополнительное предоставление Японией больших патрульных кораблей береговой охране Филиппин. В прошлом году Токио подарил Маниле два таких судна.

Во время своего визита Кишида также планирует обратиться к филиппинским законодателям с призывом к укреплению двусторонних связей, сообщили источники.

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