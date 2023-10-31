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The Guardian

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Японія запровадила санкції проти членів ХАМАСу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Японія вирішила заморозити активи дев'яти членів палестинського бойового угруповання ХАМАС і пов'язаної з ним компанії, запровадивши санкції проти організації на тлі її війни проти Ізраїлю. Про це пише Kyodo News, передає УНН.

Японія запровадила санкції проти членів ХАМАСу

Деталі

Зазначається, що ці каральні заходи є першими, запровадженими Японією після того, як ХАМАС розпочав терористичну атак на Ізраїль 7 жовтня, спровокувавши широкомасштабний конфлікт між єврейською державою та ісламістським угрупованням.

Японія звинувачує тих, хто підпав під санкції у причетності до збору коштів для ХАМАС.

Ці заходи, запроваджені негайно, слідують за аналогічними санкціями Сполучених Штатів у середині жовтня щодо окремих осіб та фірми.

Доповнення

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив на прес-конференції, що Японія продовжить розглядати можливість запровадження додаткових санкцій «з точки зору боротьби зі збором коштів для тероризму».

Згідно з даними міністерства, національність дев’яти чоловіків – палестинці, суданці, єгиптяни та йорданці, причому один із них має подвійне громадянство Туреччини та Йорданії.

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За даними Міністерства фінансів США, вони є ключовими членами ХАМАСу, оперативниками та фінансовими посередниками.
Фірма, яка називається Buy Cash Money and Money Transfer Company, є підприємством, розташованим у палестинському анклаві в секторі Газа, яке надає послуги з переказу грошей і обміну віртуальної валюти.

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