Японія запровадила санкції проти членів ХАМАСу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Японія вирішила заморозити активи дев'яти членів палестинського бойового угруповання ХАМАС і пов'язаної з ним компанії, запровадивши санкції проти організації на тлі її війни проти Ізраїлю. Про це пише Kyodo News, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ці каральні заходи є першими, запровадженими Японією після того, як ХАМАС розпочав терористичну атак на Ізраїль 7 жовтня, спровокувавши широкомасштабний конфлікт між єврейською державою та ісламістським угрупованням.
Японія звинувачує тих, хто підпав під санкції у причетності до збору коштів для ХАМАС.
Ці заходи, запроваджені негайно, слідують за аналогічними санкціями Сполучених Штатів у середині жовтня щодо окремих осіб та фірми.
Доповнення
Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив на прес-конференції, що Японія продовжить розглядати можливість запровадження додаткових санкцій «з точки зору боротьби зі збором коштів для тероризму».
Згідно з даними міністерства, національність дев’яти чоловіків – палестинці, суданці, єгиптяни та йорданці, причому один із них має подвійне громадянство Туреччини та Йорданії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Японія та Філіппіни посилять співпрацю для протидії загрозам з боку Китаю
За даними Міністерства фінансів США, вони є ключовими членами ХАМАСу, оперативниками та фінансовими посередниками.
Фірма, яка називається Buy Cash Money and Money Transfer Company, є підприємством, розташованим у палестинському анклаві в секторі Газа, яке надає послуги з переказу грошей і обміну віртуальної валюти.