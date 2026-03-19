Япония, в отличие от НАТО, "берет на себя ответственность" в войне с Ираном - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил сегодня журналистам в Белом доме, что он доволен уровнем поддержки, которую он наблюдает со стороны Японии в отношении военных действий США в Иране. Он противопоставил это европейским союзникам, которые были менее активны в поддержке во время обострения конфликта, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы получили огромную поддержку и хорошие отношения с Японией во всем", — сказал Трамп журналистам во время двусторонней встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи. "И я считаю, что, судя по заявлениям, которые были сделаны нам вчера и позавчера относительно Японии, они действительно активизировались".

Затем он добавил: "В отличие от НАТО".

Япония заявила о трудностях с отправкой кораблей в Ормузский пролив

Ранее в четверг группа европейских стран и Япония опубликовали совместное заявление, осуждающее нападение Ирана на торговые суда в Персидском заливе и фактическое закрытие Ормузского пролива, добавив, что они готовы внести свой вклад в "надлежащие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив".

Трамп раскритиковал альянс НАТО за недостаточную поддержку усилий администрации в Иране, заявив во вторник журналистам, что, по его мнению, оборонный альянс "делает очень глупую ошибку".

Позже президент США сказал, что ожидает от Японии активной поддержки, сославшись на зависимость страны от Ормузского пролива в плане импорта нефти.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что союзники обсуждают, как снова открыть Ормузский пролив

"А что касается НАТО, они не хотят помогать нам защищать пролив, хотя именно они в этом нуждаются", — сказал он. "Но теперь они стали намного добрее, потому что видят мое отношение… но, насколько я понимаю, уже слишком поздно".