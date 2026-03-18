Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Генеральный секретарь НАТО заявил, что союзники обсуждают, как снова открыть Ормузский пролив

Киев • УНН

Марк Рютте заявил о переговорах с союзниками по открытию стратегического водного пути. Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ сопровождать суда.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что союзники обсуждают, как снова открыть Ормузский пролив

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военный альянс обсуждает со своими союзниками, как вновь открыть Ормузский пролив, подчеркнув, что этот ключевой водный путь должен "вновь открыться", передает УНН со ссылкой на CNN.

Выступая сегодня перед журналистами в Норвегии, Рютте подчеркнул важность пролива, который оставался в значительной степени заблокированным из-за войны с Ираном, и сказал, что находится в контакте со "многими" союзниками по этому вопросу.

"Мы все, конечно, согласны с тем, что пролив должен снова открыться. И я знаю, что союзники работают вместе, обсуждая, как это сделать, какой лучший способ это осуществить", - сказал Рютте. "Они работают над этим коллективно, чтобы найти путь вперед".

В Иране заявили, что Ормузский пролив "закрыт только для врагов"14.03.26, 19:39 • 6854 просмотра

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе раскритиковал нескольких членов НАТО после того, как они отклонили его требования направить военные корабли для сопровождения нефтяных танкеров через пролив.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира