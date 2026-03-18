Генеральный секретарь НАТО заявил, что союзники обсуждают, как снова открыть Ормузский пролив

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военный альянс обсуждает со своими союзниками, как вновь открыть Ормузский пролив, подчеркнув, что этот ключевой водный путь должен "вновь открыться", передает УНН со ссылкой на CNN.

Выступая сегодня перед журналистами в Норвегии, Рютте подчеркнул важность пролива, который оставался в значительной степени заблокированным из-за войны с Ираном, и сказал, что находится в контакте со "многими" союзниками по этому вопросу.

"Мы все, конечно, согласны с тем, что пролив должен снова открыться. И я знаю, что союзники работают вместе, обсуждая, как это сделать, какой лучший способ это осуществить", - сказал Рютте. "Они работают над этим коллективно, чтобы найти путь вперед".

В Иране заявили, что Ормузский пролив "закрыт только для врагов"

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе раскритиковал нескольких членов НАТО после того, как они отклонили его требования направить военные корабли для сопровождения нефтяных танкеров через пролив.