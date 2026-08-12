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Япония усложнит выдачу виз россиянам после резкого роста турпотока

Киев • УНН

 • 1862 просмотра

Япония ужесточила требования к документам для получения виз гражданами России из-за резкого роста числа туристов. Теперь требуются оригиналы справок с работы и из банка с «мокрыми» печатями.

Япония усложнит выдачу виз россиянам после резкого роста турпотока

Япония ужесточила требования к документам для получения виз гражданами России на фоне резкого роста числа российских туристов. Об этом сообщает Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Согласно информации на сайте японского посольства, работающим гражданам необходимо предоставить оригинал справки с места работы, которая должна содержать подпись сотрудника и "мокрую" печать. Если размер заработной платы не указан, дополнительно потребуется справка 2-НДФЛ.

Всем заявителям необходимо предоставить оригинал справки из отделения российского банка об остатке средств с "мокрой" печатью и подписью сотрудника

- уточнили в дипмиссии.

Также расширился перечень документов для несовершеннолетних, студентов, пенсионеров и их спонсоров.

Весной визовый центр Японии в Москве начал тщательнее проверять документы. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за этого увеличились сроки оформления виз. В АТОР сообщили, что теперь от каждого члена семьи могут потребовать полный пакет финансовых и личных документов, в частности подтверждение родства.

По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), в 2021 году страну посетили 3,7 тыс. россиян, в 2022-м — 10,4 тыс., в 2023-м — 42 тыс., а в 2024 году — 99,3 тыс. В 2025 году показатель достиг 194,9 тыс. человек.

Сербия может отменить безвизовый режим с россией для вступления в ЕС11.08.26, 14:43 • 3820 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Япония