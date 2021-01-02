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Япония рассматривает возможность нового чрезвычайного положения из-за коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Правительство Японии рассмотрит вопрос о том, объявлять ли новое чрезвычайное положение в связи с COVID-19. Об этом заявил в субботу профильный министр Ясутоши Нисимура в ответ на запрос губернаторов Токио и трех соседних префектур, в которых рост случаев заражения оказывает давление на медицинскую систему, передает УНН со ссылкой на Kyodo.

Япония рассматривает возможность нового чрезвычайного положения из-за коронавируса

"Мы согласились с тем, что находимся в тяжелой ситуации, которая требует от нас рассмотрения объявления о чрезвычайном положении", - заявил министр, отвечающий за реагирование на коронавирус в Японии, Ясутоши Нисимура после встречи с губернатором Токио Юрико Койке и лидерами правительства префектур Сайтама, Тиба и Канагава.

При этом он добавил: "Мы выслушаем мнения экспертов", прежде чем принимать решение по этому вопросу.

В апреле прошлого года центральное правительство страны объявило чрезвычайное положение, охватывал некоторые из 47 префектур страны, включая Токио и Осаку, прежде чем расширить его на всю страну. Чрезвычайное положение было полностью отменено в конце мая.

В субботу Токио объявило о 814 новых случаях коронавирусной болезни, а их совокупное общее количество выросло до 61 774, согласно данным столичных властей.

В Японии уже 238 012 случаев коронавируса, согласно данным Worldometer, со свыше 3 тыс. за прошедшие сутки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,1 млн больных, более 47,4 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли.

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